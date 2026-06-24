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Veneto, Scannapieco: “E’ locomotiva del Paese, Cdp ha investito 7,1 miliardi da 2022 a 2025”

Veneto, Scannapieco: “E’ locomotiva del Paese, Cdp ha investito 7,1 miliardi da 2022 a 2025”

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Veneto, Scannapieco: “E’ locomotiva del Paese, Cdp ha investito 7,1 miliardi da 2022 a 2025” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il Veneto è una delle principali locomotive economiche e industriali del Paese, caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dinamico e orientato all’innovazione e all’export”. Lo ha detto l’ad di Cdp Dario Scannapieco intervenendo alla tappa a Venezia del Roadshow di Cdp e Confindustria ‘Insieme per il futuro delle imprese’.  

“Cdp ha una forte presenza in questo territorio – ha aggiunto – tra gennaio 2022 e dicembre 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha destinato 7,1 miliardi a sostegno di imprese, infrastrutture essenziali ed enti pubblici della Regione, raggiungendo oltre 13.000 aziende e finanziando complessivamente 248 Comuni. Con l’incontro di oggi, insieme a Confindustria, intendiamo consolidare ulteriormente questo impegno, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di crescita per il Veneto e per l’intero sistema produttivo del Nord Est”. 

“La crescita dimensionale è una condizione sempre più importante per innovare e affrontare i mercati globali. Il problema non è veneto, il problema è italiano”. Scannapieco ha osservato che “il sistema produttivo italiano è caratterizzato da aziende mediamente più piccole rispetto ai principali concorrenti europei, una condizione che può limitare la capacità di investire in innovazione e di espandersi sui mercati internazionali”. Per questo motivo, ha aggiunto, “Cdp sostiene percorsi di crescita e consolidamento aziendale, anche attraverso operazioni di acquisizione e sviluppo all’estero, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese italiane”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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