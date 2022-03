Venerdì nero per Tim

La nostra giornata in tre news.

Crollo di TIM in Borsa. Vivendi, primo azionista, continua a rimanere in silenzio. Pesa la mancanza di strategia di CDP.Scissione Tim, sindacati all’attacco: ‘Società della rete senza futuro. Un favore a Vivendi con l’avallo del Governo’.Arriva la nuova TV digitale: dall’8 marzo le emittenti nazionali adotteranno la codifica MPEG-4.

