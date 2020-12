Vendite globali di Pc, prevista crescita dell’1,4% nel 2021

Vendite globali di Pc comprensive di desktop, notebook e tablet viste in aumento dell’1,4% nel 2021.

Vendite globali di Pc comprensive di desktop, notebook e tablet viste in aumento dell’1,4% nel 2021.

Questo l’outlook di Canalys, secondo cui le vendite di Pc sono viste in aumento del 35% nel quarto trimestre 2020, par a 143 milioni di unità, il che porterà ad un numero complessivo di Pc venduti nel 2020 pari a 458 milioni di unità, in aumento del 17% in un anno.

“La necessità di dispositivi informatici personali per lavoratori qualificati e studenti rimane a un livello senza precedenti nonostante il significativo aumento dell’offerta. La crescita in questo settore si estenderà nel 2021 “, ha detto Canalys in un comunicato ufficiale.

Spedizioni in crescita del 43% nel primo trimestre 2021

Le spedizioni di PC dovrebbero crescere del 43% su base annua nel primo trimestre del 2021 rispetto a un debole Q1 2020. E per l’intero 2021 le previsioni di crescita sono pari all’1,4% dopo un 2020 straordinario.

Secondo gli analisti di Canalys, la crescita del mercato Pc non si fermerà nel 2021 ma sarà alimentata da quattro nuovi trend che dureranno nel tempo

Lavoro da remoto

Digital learning

Device as a service

Casi d’uso emergenti

Mondo post-Covid

Di pari passo con il lancio dei nuovi vaccini e con il progressivo ingresso in un mondo post-COVID, i cambiamenti comportamentali tra le aziende e i consumatori pongono maggiore enfasi sull’uso del PC, portando a una serie di nuove opportunità non solo nell’hardware, ma anche nel software e nei servizi. Nel frattempo, la più ampia base installata guidata da più casi d’uso e dati demografici più ampi fornirà una serie di nuove opportunità, per gli analisti di Canalys.

Sicurezza e connettività sarà le chiavi di successo nel mondo post-Covid, secondo le previsioni. Un mondo nel quale pe imprese formalizzeranno le loro policy di lavoro da remoto e flessibile.

Sicurezza e soluzioni lavorative integrate

E quindi Pc con standard di sicurezza più forti saranno integrati nelle nuove soluzioni lavorative del futuro e saranno attese di default da parte dei vendor e nei canali dei partner, in particolare nel settore finanziario e in quello pubblico.

Con l’aumento dei viaggi, del pendolarismo, del lavoro in loco e della domanda dei mercati emergenti di alternative a banda larga, i PC connessi con LTE e 5G vedranno crescere la loro popolarità, chiude Canalys.