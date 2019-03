Velocità Internet mobile in Italia in attesa del 5G: a che punto siamo

Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra Key4biz e. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli

La velocità Internet mobile è una caratteristica sempre più importante per gli utenti: anche in Italia, infatti, l’uso dello smartphone ha superato ampiamente quello dei computer, soprattutto da chi utilizza social network, chat, streaming e altri servizi di condivisione. Ma a che punto siamo nel nostro Paese? Quali prestazioni è possibile raggiungere con i vari operatori telefonici?

La velocità teorica non è quella reale

Prima di vedere qualche dato, è importante fare una distinzione tra velocità teorica ed effettiva: quando, ad esempio, si parla di LTE fino a 100 Mega o di 4,5G fino a 1 Gigabit al secondo (come la nuova Giga Network Vodafone), ci si riferisce alla banda massima raggiungibile con quella specifica tecnologia, ma al lato pratico le prestazioni differiscono (in negativo), spesso anche notevolmente, a causa di vari fattori (copertura, saturazione della banda, tipo di dispositivo utilizzato, etc…).

È chiaro, quindi, che una 4G è migliore di una 3G sulla carta, ma in zone scarsamente raggiunte dall’LTE una connessione HSPA+ più presente potrebbe essere più performante. C’è da dire, inoltre, che secondo i dati diffusi dalla società di analisi OpenSignal, il nostro Paese fa parte di quelle aree dove la linea fissa garantisce in linea generale velocità maggiori rispetto alla rete mobile.

Nonostante la pubblicizzazioni di bande vertiginose e un numero sempre più consistente di dati da sfruttare su reti mobili ad alte prestazioni (potete fare un confronto gratuito delle tariffe cellulari per scoprire quali sono le più interessanti e richieste), la velocità Internet mobile in Italia stenta a raggiungere il limite delle bande massime, come testimoniano i dati OpenSignal di qualche mese fa.

Velocità Internet Mobile 4G in Italia

Per quanto riguarda la velocità massima in download, ad esempio, è Vodafone a fare meglio di tutti, sfiorando i 30 Mega, seguita da TIM a circa 29 Mbps. Di gran lunga distaccati, invece, gli altri operatori:

3 Italia a poco meno di 21 Mbps;

Iliad a poco più di 17 Mega;

Wind a circa 16 Mega.

Velocità in 3G: cosa cambia

La classifica della velocità Internet mobile in Italia cambia, invece, sul 3G: su questo standard, infatti, la situazione è più equilibrata, con TIM in prima posizione che raggiunge una velocità massima di oltre 6,50 Mbps e le altre compagnie a seguire.

3 Italia a 5,8 Mbps;

Iliad a poco più di 5 Mbps;

Wind supera i 4,60 Mbps;

Vodafone sfiora i 4,60 Mbps.

Upload in 4G: classifica (quasi) invariata

Sull’upload, invece, la società di analisi ha raccolto i dati relativi alla sola rete LTE, e le posizioni mantenute dai gestori sono quasi le stesse viste per il download, a parte la penultima e l’ultima posizione, dove in questo caso è Wind a fare un po’ meglio di Iliad. La banda media in invio varia da un minimo di circa 7,50 Mbps fino ad un massimo di oltre 9,60 Mbps.

Come già accennato, sono dati che analizzano la velocità Internet mobile media in Italia: in alcune città le prestazioni potrebbero essere differenti, anche di molto rispetto ai risultati segnalati, ma danno un’idea di come siano in generale le performance.

In attesa di nuovi dati per il 2019

I dati di OpenSignal che abbiamo preso in considerazione, lo precisiamo, si riferiscono al rapporto pubblicato in ottobre 2018 e basato sui precedenti 90 giorni (a partire dall’inizio di luglio dello scorso anno), prendendo come campione 150 mila dispositivi e oltre 1,2 miliardi di registrazioni durante il trimestre preso in esame.

In questi ultimi mesi, però, qualcosa potrebbe essere cambiato: la maggior diffusione delle reti 4G e 4,5G, i lavori per la rete unica Wind Tre e le maggiori infrastrutture per la linea Iliad potrebbero aver modificato i rapporti di forza tra i principali operatori. Siamo in attesa, quindi, di avere dei dati aggiornati per questo 2019 appena cominciato, in modo tale da avere un’idea su quale sia la velocità Internet mobile in Italia all’alba del 5G.