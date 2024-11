Sotto la guida del docente Pietro Bevilacqua, esperto di governance della PA, è stato approfondito il passaggio dal lavoro emergenziale a quello ibrido, evidenziando come questa modalità mista possa favorire l’equilibrio tra esigenze organizzative e benessere lavorativo.

Il 10 ottobre nelle nuove sale riunioni della sede di Regione Emilia-Romagna a Bologna si è tenuto un interessante appuntamento formativo dedicato ai partecipanti al progetto regionale VeLA-EmiliaRomagnaSmartWorking, con focus specifico su lavoro ibrido e valutazione della performance.

I temi trattati hanno spaziato dal lavoro agile come strumento di flessibilità e produttività, alla mappatura e analisi dei processi per l’ottimizzazione delle attività e all’importanza di una leadership che sappia coniugare innovazione e gestione delle risorse umane.

L’incontro ha messo in risalto l’importanza di obiettivi chiari e monitoraggio della performance attraverso l’integrazione del lavoro agile nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), cosa che garantisce una valutazione equa tra lavoro in presenza e remoto.

La condivisione di strumenti digitali e best practice inoltre risulta fondamentale per il monitoraggio continuo delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi strategici.

L’incontro ha raccolto una buona partecipazione, una stimolante interazione e ha inaugurato in presenza la nuova stagione del progetto.

Tutte le informazioni per partecipare al progetto sono disponibili sul sito di Regione Emilia-Romagna o scrivendo a: smartworking@regione.emilia-romagna.it.

