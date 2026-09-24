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Vaudano (Cni): “Società 5.0 sarà più integrata con mondo digitale e umano”

Vaudano (Cni): “Società 5.0 sarà più integrata con mondo digitale e umano”

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Vaudano (Cni): “Società 5.0 sarà più integrata con mondo digitale e umano” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il tema del nostro Congresso di quest’anno ‘Nuove frontiere, nuove responsabilità’ è qualcosa di cui noi stiamo già parlando da un paio d’anni: la transizione verso la Società 5.0 che supererà l’attuale Società 4.0”.  

Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Remo Giulio Vaudano, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, a margine del Congresso nazionale di categoria in corso a Trieste. 

“La Società 5.0 – ha spiegato – sarà più ‘umano-centrica’ e più integrata con il mondo digitale e il mondo umano. Speriamo vivamente che sia un tema di interesse per tutti perché molto attuale. Anche nel nostro campo si può dunque fare cultura e si può fare divulgazione con uno sguardo al futuro”. 

 

 

economia

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Redazione Key4biz

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