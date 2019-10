Vaticano, il nuovo ‘angelo custode’ del Papa è un esperto cyber

Il nuovo capo dei gendarmi vaticani è un ingegnere di 45 anni che vanta una notevole esperienza nel settore della cybersecurity.

Si Gianluca Gauzzi Broccoletti e Papa Francesco lo ha scelto per la successione di Domenico Giani, il comandante dimessosi il 14 ottobre.

Giani si è dimesso dopo che era stato informalmente accusato di non aver trovato la persona che la settimana scorsa aveva fatto trapelare alla stampa i nomi di cinque funzionari vaticani coinvolti in un’indagine interna su alcuni investimenti immobiliari.

Il profilo di Gianluca Gauzzi Broccoletti

Originario di Gubbio (PG), 45 anni, laureato in Ingegneria della Sicurezza e Protezione presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Gauzzi Broccoletti è stato assunto presso il Corpo della Gendarmeria nel 1995.

Dal 1999 – riferisce in un comunicato la Sala Stampa della Santa Sede, è stato responsabile della progettazione e sviluppo dell’infrastruttura di tecnologia di networking e di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano e di CyberSecurity. La schermatura dei conclavi del 2005 e 2013 che ha reso impermeabile a qualsiasi interferenza esterna le sedi del Vaticano è opera sua.

La carriera

Nel 2010 – si legge nel comunicato – è stato trasferito al Centro Operativo di Sicurezza, avanzando gradualmente nelle responsabilità e nei corrispondenti livelli fino a raggiungere la qualifica di Dirigente nel 2017 e di Vice Direttore e Vice Comandante nel 2018.

Nel corso degli anni ha instaurato un rapporto di fiducia con le varie Segreterie particolari del Santo Padre, le Superiori Autorità del Governatorato e della Segreteria di Stato, dove è stata richiesta competenza e professionalità per indagini a carattere riservato.

Ha accompagnato il Sommo Pontefice in numerosi Viaggi Apostolici e nelle Visite Pastorali in Italia e nel mondo. Inoltre ha espletato servizio di coordinamento in occasione dei soggiorni estivi di San Giovanni Paolo II e del Papa emerito Benedetto XVI ed ha svolto il servizio di Vice Comandante del Distaccamento di Castel Gandolfo durante la permanenza estiva di Papa Benedetto XVI nelle Ville Pontificie.