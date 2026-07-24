Varta dichiara fallimento: crisi nel settore batterie in Germania

(Adnkronos) – Non c’è pace per l’industria europea delle batterie. Dopo il crac della svedese NorthVolt, oggi il produttore tedesco di batterie Varta, specializzato nelle pile e nei sistemi di accumulo residenziale e industriale, ha presentato istanza di fallimento con procedura di amministrazione controllata, hanno riferito fonti finanziarie.

All’inizio di questa settimana, è emerso che l’azienda rischiava di essere smembrata, poiché importanti investitori desiderano separare la divisione batterie destinata al mercato interno dal resto del gruppo.

Il Tribunale distrettuale di Stoccarda, competente per il caso, ha confermato la ricezione di quattro istanze, che sono attualmente in fase di valutazione, ha dichiarato un portavoce.

Varta ha annunciato che rilascerà una dichiarazione in merito. Il cosiddetto gruppo di creditori ad hoc, guidato da Deutsche Bank e dagli investitori finanziari Rbc BlueBay, Blantyre e Whitebox, ha giustificato la propria azione citando la precaria situazione finanziaria dell’azienda.

Un’analisi indipendente ha rivelato che Varta necessita di decine di milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi a breve termine. Nonostante intense trattative, nessuno si è dimostrato disposto a fornire ulteriore capitale.

Secondo i dati forniti dalla stessa azienda, Varta impiega circa

3.260 persone, molte delle quali nella sede centrale di Ellwangen, nella Germania sud-occidentale.

Varta ha pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari nel 2024. In quell’occasione, l’azienda ha registrato un fatturato di circa 793 milioni di euro e una perdita di 64,5 milioni di euro.

Oltre alle sue note batterie per uso domestico, il gruppo produce, tra gli altri prodotti, microbatterie per apparecchi acustici e sistemi di accumulo di energia.

Nel 2024, Varta ha intrapreso un processo di ristrutturazione per evitare il fallimento. Nel corso di questo processo, gli ex azionisti hanno perso le loro quote e i creditori hanno rinunciato ad alcune delle loro pretese.

All’inizio di aprile dello scorso anno, Varta ha dichiarato che la ristrutturazione era stata completata e che l’azienda era tornata sulla giusta strada.

Tuttavia, la situazione finanziaria è nuovamente peggiorata. Uno stabilimento con circa 350 dipendenti a Nördlingen, in Baviera, dovrebbe chiudere in autunno.

Apple, il principale cliente dello stabilimento, si è ritirata dalla produzione, come rivelato a maggio. Varta continuerà a produrre batterie a bottone per le cuffie wireless dell’azienda americana fino a novembre; tuttavia, in futuro, è probabile che queste vengano acquistate in Asia.

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