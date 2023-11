Variabile, con nuvolosità in transito (meteo)

Domani cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il Paese, più sole al Sud. Temperature in lieve aumento.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata isolate precipitazioni sui settori di confine, ancora nubi basse sui settori pianeggianti.

AL CENTRO

Tempo stabile ma con molte nubi tra Toscana e Umbria, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. In serata attesi cieli coperti specie sulla Toscana dove sono previste delle piogge nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne; da segnalare qualche apertura tra Puglia, Calabria e Sicilia. Nessuna variazione prevista tra serata e nottata.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.