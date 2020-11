La necessità di disporre di vaccini per fermare la corsa della pandemia globale di Covid-19 sta spingendo le case farmaceutiche e le multinazionali del settore a sviluppare il più rapidamente i propri prodotti, per farli arrivare il prima possibile sul mercato.

Vaccini e criticità

Tre i fornitori principali: AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Tante le criticità collegate ai vaccini che andranno superate nei prossimi mesi: i costi, la distribuzione e i vincoli di trasporto del prodotto.

Quest’ultima voce sembra particolarmente problematica, perché molti dei vaccini necessitano di essere trasportati a temperature basse o bassissime, simili a quelle che si registrano nell’inverno Artico.

AstraZeneca vs Moderna e Pfizer

AstraZeneca (AZ), da questo punto di vista, sembra poter sfruttare qualche vantaggio rispetto ai concorrenti.

La temperatura di trasporto è agevole, compresa tra 2 e 8°C, contro il gelo artico richiesto dai vaccini di Moderna e Pfizer, che vanno rispettivamente dai -20°C ai -70°C.

L’efficacia del vaccino AZ (che lo ricordiamo è stato sviluppato assieme all’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia) ha raggiunto il 90%, ma non in tutte le sperimentazioni fin qui portate avanti. In una ha raggiunto meno del 70% di efficacia e riguardava 2.700 persone a cui sono state somministrate tutte e due le dosi piene a distanza di un mese l’una dall’altra.

In una seconda, invece, è stata somministrata una mezza dose inziale a 9mila persone e il resto un mese dopo. Qui è stata raggiunta l’efficacia massima del 90% e questo è il vaccino che sarà commercializzato.

Moderna e Pfizer hanno confermato che l’efficacia dei loro vaccini viaggia attorno al 95%.

Costi più bassi

In termini di costi, il vaccino AZ può essere trasportato e conservato a normali temperature frigo, quindi è più facile e meno costoso da gestire, per un periodo massimo di 6 mesi, contro i 30 giorni del vaccino Moderna.

Anche i costi sono più bassi: AZ sarà venduto presumibilmente ad un costo di 2,80 euro a dose, contro i 19,50 dollari di Pfizer e i 25 dollari di Moderna. Sostanzialmente AZ venderà il suo vaccino a prezzo di costo per tutto il tempo della durata della pandemia annunciata dall’Organizzazione mondiale della sanità.