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Vannacci molla il ‘giustiziere’ di Ascoli: “Sempre contrario a violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso…”

Vannacci molla il ‘giustiziere’ di Ascoli: “Sempre contrario a violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso…”

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Vannacci molla il ‘giustiziere’ di Ascoli: “Sempre contrario a violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso…” Adnkronos

(Adnkronos) – “Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso….”. Lo dice all’Adnkronos Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, prendendo così le distanze dall’imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Fn, che sabato sera ha preso a pugni Michael Habeeb Jousif, l’uomo assiro-iracheno a San Benedetto del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio. Oggi dopo la denuncia della vittima, picchiata da Barboni per un presunto blocco al traffico, è intanto stato aperto un fascicolo dalla Procura di Ascoli Piceno per accertare la dinamica dei fatti.  

 

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