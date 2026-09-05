Vannacci: “Meno applausi ma Monti non ha risposto sul programma”

(Adnkronos) – “L’espressione estremista non mi fa paura, non mi piace invece quella di moderato”: il generale Vannacci ha commentato ad Adnkronos l’incontro con il senatore Monti nel corso della 52esima edizione Teha Ambrosetti. “Non ho mai visto un pugile salire sul ring e vincere l’incontro moderatamente”, ha aggiunto. “Normale aver avuto meno applausi, Monti è uomo di sistema, anche se non ha riposto al mio programma”, ha concluso.

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