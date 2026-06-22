Vannacci: “A scuola non si studia l’inno d’Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini”

(Adnkronos) – “Mia figlia sta facendo l’esame di terza media e non le hanno ancora insegnato l’Inno d’Italia, il principale simbolo della nostra patria e civiltà. Mi dispiace perché sarebbe una delle principali funzioni alla quale la scuola dovrebbe adempiere”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci all’Adnkronos, a margine di un convegno sulla scuola a palazzo San Macuto.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz