Vanina Acqualagna nominata Senior Director e General Manager di PayPal Italia

PayPal comunica la nomina di Vanina Acqualagna a Senior Director e General Manager di PayPal Italia. In questo ruolo, guiderà la strategia dell’azienda con l’obiettivo di accelerarne la crescita e rafforzarne il posizionamento come partner di fiducia per consumatori, merchant e istituzioni locali in un’economia sempre più digitale.

Entrata in PayPal nel 2015, Acqualagna ha ricoperto nel tempo diversi ruoli di leadership, guidando inizialmente lo sviluppo del segmento consumer e successivamente le partnership strategiche con le large enterprise. Con oltre 20 anni di esperienza nei settori marketing, CRM e business development, porta con sé una conoscenza approfondita sia dell’esperienza di pagamento lato consumatore sia delle esigenze in continua evoluzione delle imprese italiane.

Il suo percorso professionale abbraccia diversi settori – tra cui pagamenti digitali, servizi finanziari, apparel & fashion e gaming – oltre a differenti contesti di business (B2C e B2B), canali online e offline, e mercati internazionali in Europa.

Nel suo nuovo incarico, Acqualagna contribuirà a consolidare ulteriormente il ruolo centrale di PayPal nel promuovere la digitalizzazione dell’economia italiana, forte del suo impegno attivo nelle iniziative di eGovernment e innovazione nel settore pubblico.

Convinta sostenitrice di inclusione, innovazione e digital empowerment, Acqualagna ha fatto di questi principi il fulcro della propria visione strategica e del suo contributo alla più ampia agenda di trasformazione digitale del Paese. Completano la sua esperienza professionale certificazioni in counselling e coaching, espressione di un modello di leadership fondato su apprendimento continuo, ascolto attivo e sviluppo del capitale umano.

