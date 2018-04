Valve ha acquisito Campo Santo, sviluppatore di Firewatch

Campo Santo, studio di sviluppo di Firewatch, ha dichiarato di aver accettato l’acquisizione da parte di Valve.

Come spiegato in un post sul proprio blog, Campo Santo proseguirà nel normale sviluppo di videogiochi, per ora concentrato su In the Valley of Gods.

“In Valve”, si legge nel comunicato, “abbiamo trovato un gruppo di persone che lavorano nel nostro stesso modo. Loro, in noi, hanno trovato un team con esperienze uniche e prospettive diverse. L’abbinamento era ideale”.

L’acquisizione è avvenuta poco tempo dopo che Gabe Newell aveva dichiarato che “Valve sarebbe tornata a sviluppare videogiochi“. Valve stessa è attualmente al lavoro su tre giochi in VR, su un titolo per giocatore in singolo e su Artifact, gioco di carte basato su Dota 2.