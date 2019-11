Valve abbandona lo Steam Controller

Lo Steam Controller di Valve è giunto al capolinea. Valve ha confermato che la produzione del dispoitivo è cessata e sta vendendo le ultime scorte con sconti del 90% in occasione dei suoi saldi autunnali.

Lo Steam Controller è stato commercializzato nel 2015 come parte dell’iniziativa delle Steam Machine. I PC a marchio Steam non hanno mai preso piede e non stupisce che il controller stia ora seguendo la stessa sorte.

Una caratteristica del controller criticata da molti è la scelta di utilizzare un solo stick analogico e due trackpad con feedback tattile. Per quanto la soluzione possa riprodurre i comandi tramite mouse e tastiera, il controller non era giudicato efficace per i giochi pensati per due stick. Tuttavia, l’ampia configurabilità dei comandi e la quantità di funzioni hanno reso lo Steam Controller molto popolare presso la community di Steam.

Al momento il controller è in vendita a 5,50 € contro i 54,99 € del prezzo di listino (al prezzo vanno poi sommate le spese di spedizione). La pagina Steam segnala saltuariamente che il prodotto è esaurito, ma a quanto pare alcune scorte tornano disponibili di tanto in tanto.