Il premio, ideato da Assinter Italia, per diffondere le buone pratiche sui nuovi modelli di valorizzazione del capitale umano, sarà consegnato ai vincitori nella primavera prossima in occasione di un convegno dedicato al Senato della Repubblica. C’è tempo per partecipare fino al 31 gennaio 2024.

Un riconoscimento per le best practices sulle risorse umane nella società in house pubbliche ICT per l’innovazione nella PA e sui migliori progetti HR nella Pubblica Amministrazione, nelle Università e nel mercato privato ICT. Punta a mettere in luce queste buone pratiche il Premio Assinter – Valorizzazione del Capitale Umano, che sarà consegnato nella primavera prossima in occasione di un convegno dedicato, con rappresentanti istituzionali e aziendali, presso il Senato della Repubblica.

Il premio è rivolto a:

alle società ICT in house, Pubbliche Amministrazioni, partner scientifici Assinter Academy e partner pre-competitivi Assinter Academy che abbiano ideato e realizzato progetti formativi e di valorizzazione del capitale umano nell’anno 2022-2023 e che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti a livello individuale, di team e organizzativo.

Temi e settori di interesse

La 1^ edizione del Premio Assinter – Valorizzazione del Capitale Umano è dedicata principalmente alla motivazione e all’innovazione e si focalizza sui seguenti temi generali:

L’innovazione tecnologica e le nuove strategie per lo sviluppo di sistemi motivazionali tesi a gestire il cambiamento e coniugare produttività e benessere individuale/collettivo

L’innovazione tecnologica a supporto dell’inclusione sociale e lavorativa nel campo della diversità di genere e della disabilità

Integrazione della realtà organizzativa con il contesto territoriale per la valorizzazione del suo capitale sociale e per la realizzazione del bene della comunità di appartenenza.

Nuove strategie e iniziative organizzative per l’integrazione tra generazioni e per l’inserimento ottimale delle nuove leve nei contesti organizzativi

I 4 premi

Saranno assegnati in totale 4 premi, uno per ogni singolo settore:

1) Società in house;

2) Partner scientifici Assinter Academy;

3) Pubbliche Amministrazioni;

4) Partner precompetitivi Assinter Academy.

Come partecipare

È necessario compilare la Scheda di Segnalazione, corredata da un possibile videoclip del progetto,

un abstract con eventuali copie del progetto, software didattici, programmi, immagini e filmati da inviare entro il 31 gennaio 2024 via posta elettronica a premioHR@assinteritalia.it

Scarica da qui la Scheda di Segnalazione/Partecipazione

Leggi il Bando – Premio Assinter

Consulta il Regolamento – Premio Assinter

Per Informazioni sul Premio – Segreteria del Premio c/o Assinter Italia – Tel.06 99791440 – email: premioHR@assinteritalia.it

Sito Web: www.assinteritalia.it