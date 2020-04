Valorant infrange i record di Twitch già in closed beta

Valorant, lo sparatutto tattico di Riot Games, è ancora in closed beta ma sta già infrangendo alcuni record di Twitch.

Secondo Twitch, Valorant ha infranto ieri il record di “ore di visualizzazioni in un singolo giorno in una singola categoria di gioco”, con un totale di 34 milioni di ore in cui è stato seguito dagli spettatori. Il gioco ha anche toccato la cifra di 1,7 milioni di spettatori in contemporanea, record attuale ottenuto dal campionato mondiale di League of Legends e dall’evento “The End” di Fornite.

Il gioco non è ancora disponibile, ma diversi popolari streamer hanno ricevuto l’accesso anticipato alla closed beta e hanno iniziato a mostrare il gioco. Una collaborazione con Twitch ha inoltre permesso agli spettatori che hanno seguito streaming specifici una possibilità di ottenere a loro volta un codice d’accesso.

“Con Valorant, Riot Games ha dimostrato nuovamente che costruire una community solida su Twitch dall’inizio è fondamentale per avere successo”. Queste le parole di Ben Vallat, Vicepresidente senior della divisione Alliances and corporate development di Twitch. “Abbiamo constatato che la community è incredibilmente emozionata e, come con League of Legends, siamo lieti di essere parte del successo di Valorant dall’inizio”.

L’uscita di Valorant è prevista per l’estate. Riot Games ha in cantiere per l’anno in corso anche altri titoli, come Legends of Runeterra e Wild Rift.