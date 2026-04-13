Valeria Sandei è Direttore Global Artificial Intelligence (AI) di Almaviva

Valeria Sandei viene nominata Direttore Global Artificial Intelligence (AI) del Gruppo Almaviva. Sandei mantiene al contempo il ruolo di Amministratore delegato di Almawave, società di Data e Artificial Intelligence del Gruppo.

La nuova Direzione Global AI, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato del Gruppo, Marco Tripi, assume la guida del posizionamento strategico e dell’evoluzione dell’offerta sui temi di Intelligenza Artificiale, rafforzando la value proposition e il go to market di soluzioni AI verso tutte le aree commerciali delle Aziende di Gruppo, lavorando sull’intera “catena del valore AI” con competenze di architettura, tecnologie proprietarie, capabilities sulle tecnologie dei partner.

“Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida con l’obiettivo di rendere l’IA un driver concreto di valore per il mercato. Il nostro Gruppo investe da molti anni sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale a tutto tondo: solo in Italia circa 100 milioni di euro nel triennio, anche grazie al supporto di organismi europei e italiani. Questo ci ha permesso, fra i pochi in Europa, di creare asset e know how di laboratorio distintivi che rafforzano il nostro ruolo nella sovranità tecnologica, garantendo sicurezza, sostenibilità economica, affidabilità e forte capacità di governance. Puntiamo a valorizzare, al contempo, sempre più le nostre ampie capacità di architettura e progettuali messe a fuoco in molteplici iniziative complesse, nonché a consolidare le importanti partnership strategiche costruite in questo ambito, convinti che l’eccellenza nasca dall’equilibrio fra solida innovazione interna e collaborazione globale e locale”, ha commentato Valeria Sandei.

Il ruolo della Direzione si inserisce nella strategia di crescita internazionale del Gruppo Almaviva, i cui ricavi fuori dall’Italia hanno superato il 50% del totale, con l’obiettivo di valorizzare l’AI nei processi e nelle soluzioni verticali del Gruppo per potenziare lo sviluppo del business nel contesto nazionale, europeo e globale.

Nell’ambito della Direzione, la struttura Global AI Business Development and Innovation coordinerà, in tal senso, anche i team delle varie società internazionali, come la statunitense Iteris, il campione IT dell’America Latina Tivit e la brasiliana Almaviva Solutions, per favorire le sinergie di offerta AI a livello di Gruppo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz