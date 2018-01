Valeria Manduchi

Who is Who

Si è laureata in Comunicazione Istituzionale presso l’università di Roma a ‘ La Sapienza ‘, ed ha conseguito un master in Business Admnistration presso la ‘ Link Campus’ University of Malta.

Nel corso degli anni, inoltre, si è occupata anche di comunicazione istituzionale per aziende operanti in diverse industry tra cui food&beverage e servizi.

In precedenza è stata Communications Senior Associate presso Pfizer Italia dove si è prevalentemente occupata di comunicazione esterna in area oncologica.