Val Kilmer sarà riportato in vita con l’AI per un nuovo film

L’AI nel cinema per riportare in vita attori defunti.

La produzione del film ‘ riporta al centro del dibattito il ruolo della AI nel cinema. Il progetto prevede infatti l’utilizzo di tecnologie avanzate di AI generativa per ricreare

L’attore statunitense Val Kilmer, morto nel 2025, sarà protagonista nel film “As Deep As the Grave” di Coerte Voorhees. Grazie l’aiuto dell’AI, Kilmer potrà prendere parte al film pensato fin dall’inizio per lui dal regista. L’attore non aveva potuto prendere parte alle riprese a causa della malattia che lo aveva colpito l’anno precedente.

Non si tratta di un cameo o di un intervento marginale, ma di una presenza narrativa centrale, costruita per sostenere l’intero impianto del film.

Un personaggio scritto per Val Kilmer

Il regista ha spiegato che il personaggio di Padre Fintan – sacerdote cattolico e spiritualista nativo americano – era stato modellato sull’identità e sull’impegno culturale dell’attore. La scelta di ricorrere alla AI nasce quindi dall’esigenza di rispettare una visione creativa già definita, evitando di riscrivere completamente il progetto.

Elemento decisivo è stato il coinvolgimento diretto della famiglia dell’attore. I figli Mercedes e Jack Kilmer hanno sostenuto l’iniziativa, ritenendola coerente con il desiderio espresso in vita dal padre di essere legato a questa storia. Un passaggio che rafforza la legittimità dell’operazione, ma che non esaurisce le questioni aperte sul consenso postumo e sulla gestione dell’immagine dopo la morte.

Ricostruzione digitale e memoria artistica

La pellicola si basa su eventi reali che riguardano gli archeologi Ann ed Earl Morris e le comunità Navajo negli anni ’20. In questo contesto, la ricostruzione digitale di Kilmer è stata realizzata utilizzando immagini raccolte lungo tutta la sua carriera. L’obiettivo è restituire non solo l’aspetto fisico, ma anche tratti espressivi e identitari riconoscibili, cercando di mantenere una coerenza con la figura pubblica e artistica dell’attore.

Hollywood e la nuova frontiera della AI

Il caso si inserisce in una tendenza sempre più diffusa a Hollywood, dove la AI viene già utilizzata per modifiche vocali, ringiovanimenti digitali e replica degli interpreti. Una pratica che si sta consolidando rapidamente, ma che continua a sollevare interrogativi su limiti, diritti e responsabilità.

L’uso di queste tecnologie apre nuove possibilità creative, consentendo di completare progetti rimasti incompiuti o di esplorare nuove forme di narrazione

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