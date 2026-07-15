»
»
Vaghi (Ads): “Sicurezza fondamentale nel settore autostradale”

Vaghi (Ads): “Sicurezza fondamentale nel settore autostradale”

di |
Vaghi (Ads): “Sicurezza fondamentale nel settore autostradale” Adnkronos

(Adnkronos) – Carlo Vaghi, presidente di Autostrade dello Stato, in occasione del convegno ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture autostradali’, organizzato presso la Club House Montecitorio a Roma, spiega che la sfida per la sicurezza in autostrada è al primo posto. Per prevenire gli incidenti, ha detto, servono “un comportamento alla guida consono, informazione, comunicazione tra infrastrutture e veicolo e monitoraggio delle infrastrutture”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche