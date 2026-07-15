Vaghi (Ads): “Sicurezza fondamentale nel settore autostradale”

(Adnkronos) – Carlo Vaghi, presidente di Autostrade dello Stato, in occasione del convegno ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture autostradali’, organizzato presso la Club House Montecitorio a Roma, spiega che la sfida per la sicurezza in autostrada è al primo posto. Per prevenire gli incidenti, ha detto, servono “un comportamento alla guida consono, informazione, comunicazione tra infrastrutture e veicolo e monitoraggio delle infrastrutture”.

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