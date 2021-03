In Lombardia, dopo il flop di Aria, l’azienda regionale incaricata di gestire il sistema delle prenotazioni per le somministrazioni dei vaccini, che ha causato caos, ritardi e disguidi ai cittadini, da domani si passa alla piattaforma sviluppata da Poste italiane e attivata, gratuitamente, dal gruppo guidato da Matteo Del Fante, al momento, in 6 Regioni.

Figliuolo: “Da domani si farà ancora meglio con il sistema nazionale gestito da Poste italiane”

“Ovviamente non viviamo nel Paese ideale, ci potrebbero essere problemi, li miglioriamo, i sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce con il sistema nazionale, quello della struttura commissariale di Poste italiane. Ritengo che gradualmente, ma in modo veloce, si risolveranno problematiche legate a criticità dei sistemi informativi”. Lo ha detto il commissario il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid in visita all’hub nell’area espositiva di Malpensa-Fiere a Busto Arsizio (Varese).

Come si prenota il vaccino con la piattaforma di Poste italiane?

Sono 6 le Regioni in cui la piattaforma di Poste italiane è attiva: Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo, Basilicata e da domani in Lombardia.

Diverse e comode le modalità per prenotare il vaccino:

Dal sito (tempo di attesa 1’ nel momento in cui scriviamo): https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

Call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).

Gli sportelli Atm Postamat ( i bancomat delle Poste) inserendo la propria tessera sanitaria e seguendo le istruzioni sul monitor.

Tramite i palmari dei postini.

Come si ottiene il codice di prenotazione

Per consentirle l’utilizzo del servizio di prenotazione disponibile tramite la Piattaforma vaccinale, è richiesto di inserire il numero di cellulare al quale verrà inviato, via sms, il codice OTP (One Time Password) necessario per ottenere il codice di prenotazione.

Le caratteristiche della piattaforma

La piattaforma, oltre a essere un servizio per i cittadini, è uno strumento in grado di supportare l’attività dei Centri vaccinali attraverso una ‘dashboard’, ovvero un sistema di visualizzazione e di monitoraggio dei dati, e un help desk dedicato agli operatori dei Centri, offrendo assistenza anche nelle attività di stoccaggio e distribuzione di questi farmaci.

Privacy

Il trattamento dei dati verrà effettuato per quanto possibile in maniera anonima e/o in forma aggregata, si legge nell’informativa privacy. Il trattamento avverrà mediante procedure informatizzate con modalità idonee a garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati e ad impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato sia dei dati personali che degli strumenti impiegati per il loro trattamento.

I dati, è scritto nella privacy policy, saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’utente per un periodo di tempo non superiore a quello utile alle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti, o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dalla legge e, in particolare, nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione. Verranno adottate misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti.

I dati personali raccolti saranno trattati dal personale autorizzato, adeguatamente istruito sotto il profilo del rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi di riservatezza sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Dati personali non trasferiti in Paesi fuori l’Ue

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea.