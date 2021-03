Vaccini anti Covid-19: al via le prenotazioni in Emilia-Romagna

Dopo aver completato le attività per l’alimentazione dell’Anagrafe Nazionale Vaccini tramite l’Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR), che raccoglie in tempo reale i dati delle vaccinazioni effettuate in tutte le Aziende, le attività di Lepida sono proseguite per consentire l’invio al livello centrale dei dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni.

Il 10 febbraio è stato infatti “aperto” il canale nazionale, che raccoglie le informazioni relative alle prenotazioni delle vaccinazioni anti COVID-19. Le prenotazioni del vaccino in Emilia-Romagna si sono aperte il 15 febbraio per i nati nel 1936 o anni precedenti.

A partire dal 1° marzo, si potranno prenotare i nati tra il 1937 e il 1941.

Circa 370mila cittadini che hanno ricevuto a casa una lettera, a firma del presidente della Regione, in cui sono spiegate le modalità di prenotazione del vaccino: recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) o nelle farmacie che effettuano prenotazioni CUP; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l’App ER Salute, il CUPWeb; oppure telefonando ai numeri previsti nella USL di appartenenza per la prenotazione telefonica.

Ulteriore attività realizzata da Lepida, nell’ambito della campagna vaccinale, è l’adeguamento del portale SOLE per consentire la registrazione delle vaccinazioni da parte dei medici di famiglia.

La Regione e le rappresentanze sindacali dei Medici di Medicina Generale hanno infatti raggiunto l’Accordo sul loro coinvolgimento nel programma regionale di immunizzazione.

Da lunedì 22 febbraio maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori, assistiti dal Servizio Sanitario Regionale e che lavorano nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi educativi 0-3 anni e negli enti di formazione professionale dell’Emilia-Romagna che erogano i percorsi di IeFP, possono prenotare la vaccinazione dal proprio medico di base, con le prime somministrazioni effettuate già nei giorni successivi