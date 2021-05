Ieri in Emilia Romagna c’è stato il click day per le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini di età compresa tra 55 e 59 anni, con la data e il luogo della somministrazione. Un grande appuntamento di rete, potremmo dire, perché internet comincia a rappresentare la scelta principale per la maggior parte degli utenti, che comunque possono sempre utilizzare anche il telefono, le farmacie e i Centri unici di prenotazione (Cup).

Il lavoro di Lepida per la sanità digitale regionale

In poche ore il 20% del target complessivo (310 mila cittadini circa) aveva già prenotato online tramite Spid: “più si scende con l’età, più aumentano le prenotazioni online, è un dato molto interessante”, ha spiegato Gianluca Mazzini, Direttore generale di Lepida, in un’intervista di oggi di Rosario Di Raimondo su La Repubblica di Bologna.

“Siamo contenuti, questo ennesimo click day sta andando bene”, ha sottolinerato il Direttore.

Lepida, braccio operativo e tecnologico della Regione Emilia Romagna, ha potenziato per l’occasione tutti gli apparati, sia hardware che software. Durante il click day del 12 aprile si sono registrate quasi 12.000 prenotazioni tramite i canali web e per la prima volta le somme tra prenotazioni di sportello e telefoniche sono state eguagliate e in alcuni territori anche superate da quelle online.

“Quando si iniziò con le persone con più di 90 anni le prenotazioni in farmacia furono l’82%, sul web il4%, il resto agli sportelli o al telefono. Con gli over 60 le prenotazioni online sono salite al 22%. Ieri a mezzogiorno, 23 mila over 55 avevano scelto i canali online: con i 66enni erano state 17 mila in un giorno interno”, ha affermato Mazzini.

Cittadini sempre più online

E questo è il dato centrale del momento, per quel che riguarda le vaccinazioni: i canali web sono utilizzati da un numero crescente di persone in Emilia Romagna, “le persone sono sempre più abili nell’utilizzo diretto delle infrastrutture”, ha precisato il Direttore di Lepida.

Cresce l’utilizzo dei nuovi strumenti, tra cui il Fascicolo sanitario elettronico, con cui è possibile prenotare la vaccinazione, con cui “la seconda dose è prenotata automaticamente ed è visibile entro 24 ore”, ha spiegato Mazzini.

“Nella sfortuna del Covid siamo diventati più digitali”, ha ricordato il Direttore, che oltre al Fascicolo sanitario elettronico giustamente cita il sistema pubblico di identità digitale o Spid, utile anche per la prenotazione online del vaccino, oltre a molti altri servizi della Pubblica Amministrazione offerti in rete: “Chi non ha il Fascicolo deve fare un’utenza Spid. Con Lepida o altri provider va bene tutto. Il mio sogno è che sempre più persone possano capire che i sistemi digitali sono il futuro”.

Prossimi appuntamenti e come prenotare le vaccinazioni

Giovedì 13 maggio sarà la volta dei 50-54enni (nati dal 1967 al 1971), che potranno prenotarsi dal loro medico di famiglia, con le vaccinazioni al via dal 31 del mese. Il target in questo caso è di 320mila persone.

Come spiegato bene sul sito della Regione, per prenotare è possibile utilizzare i consueti canali: recarsi agli sportelli dei Cup o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.

Al momento della prenotazione, al cittadino vengono comunicati data, ora, luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito http://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/