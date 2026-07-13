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Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche

Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche

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Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Adnkronos

(Adnkronos) – Cresce il numero di chi sceglie mete più economiche e facilmente raggiungibili dell’Europa per le proprie vacanze estive. Sulla base della valutazione di oltre 2.000 beni e servizi, la Turchia è più economica del 40,4% rispetto alla media delle altre mete europee. La Francia si posiziona in testa alla classifica come destinazione più cara dei Paesi del vecchio continente, seguita da Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Croazia. 

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Redazione Key4biz

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