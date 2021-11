UX e UI Designer, come progettare per soddisfare al meglio gli utenti

Spesso User Experience detta UX e User Interface UI, vengono confuse o scambiate per la stessa disciplina, in realtà sono compiti molto diversi, seppur complementari, che decretano in buona parte il successo di un sito oppure di un’applicazione.

Ogni sito web, app, software basa la sua ragione di esistere sugli utenti, ed è per questo che le relative interfacce non sono fatte a caso, ma dai professionisti come gli UX ed UI designer che si occupano di progettare ambienti in cui sia facile raggiungere gli obbiettivi per cui si è arrivati sulla piattaforma e renderla esteticamente piacevole. Questi due fattori, funzionalità ed estetica, sono sicuramente incisivi sulla possibilità di conversione.

Tutto parte dall’analisi dei dati con Google Analytics e tool come Hotjar, che permettono di studiare e comprendere il comportamento del nostro pubblico, provando a capire cosa preferisca tramite una serie di A/B test ad ogni implementazione grafica e funzionale.

Il mestiere dello User Experience Designer nasce grazie Donald Norman ingegnere elettronico, che grazie agli studi di scienze cognitive e psicologia, attorno agli anni 90 comprese gli aspetti che riguardano l’interazione con un prodotto o un servizio. Chi svolge questo lavoro si occupa di migliorare la navigazione, renderla più intuitiva, cercando la strategia giusta per l’integrazione delle funzioni, non ragionando in ottica grafica ma sulle funzionalità della piattaforma che dovranno soddisfare le esigenze degli utenti. Per creare una buona UX servono quindi diverse competenze, che spaziano dalla psicologia al marketing, dal design al project management fino allo sviluppo front-end, quindi linguaggi di programmazione e progettazione web.

Chi si occupa di User Interface si occupa di disegnare l’interfaccia grafica, quindi in primis di appagare l’utente sotto un punto di vista visuale, preoccupandosi che sia coerente ed in linea con il brand e tenendo sempre presente il target a cui si riferisce. Si occupa dello stile, dei font, dei colori e di posizionare ogni elemento nel punto più adatto all’interno dal layout e di definire il giusto tono di voce ed il microcopy. Chi si occupa di UI, in sostanza cerca di donare il miglior aspetto possibile alle funzionalità create da chi si occupa di UX. Le sue principali competenze sono Visual e Interaction Design, capacità e creazione di wireframe, Content Strategy, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei diversi device.

UX e UI sono fondamentali per un sito e-commerce, dove un utente deve riuscire a trovare il prodotto che cerca all’interno di una determinata categoria, terminare il processo di pagamento senza che si verifichino problemi o riuscire a contattare il servizio clienti per informazioni sul tracciamento della sua spedizione o nel caso di un reso. Un altro esempio in cui UX ed UI sono importanti può essere il caso di una landing page, dove chi atterra su quella pagina deve aver minor stimoli possibili se non quelli legati alla conversione e dove il copy gioca un ruolo fondamentale.

Dato quindi per assodato che la struttura debba essere accattivante e funzionale e che tutto ciò sia creato per gli utenti ed in base delle loro necessità è anche vero che questo pubblico deve riuscire ad arrivare sul sito ed in questo caso, gioca un ruolo fondamentale il Digital Marketing. Creare contenuti di valore e farli indicizzare grazie alla SEO (Search Engine Optimzation), creare annunci sponsorizzati su vari canali quindi fare SEM (Search Engine Marketing) il tutto supportato da Visual e Content marketing, attrarre pubblico tramite l’Inboud Marketing, il Social Media Marketing, Digital PR e Web Analytics per comprendere quello che sta succedendo.

