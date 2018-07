Utopia del Software Libero

Di Sébastien Broca

A cura di Giorgio Griziotti

Mimesis editore

Data di pubblicazione: 2018

Pagine: 254

Prezzo: € 22,00

Nato negli anni ’80 dalla rivolta degli hacker contro la privatizzazione del codice informatico, il movimento del Software Libero, non sembrava destinato a rinnovare l’immaginario politico.

I suoi valori e le sue pratiche si sono tuttavia estesi ad altri campi, elaborando gradualmente una vera e propria “utopia concreta”. Eppure il Software Libero solleva anche molti interrogativi per le sue relazioni con l’economia di Internet, per l’entusiasmo tecnofilo o per le ambiguità politiche. Sébastien Broca li evidenzia, raccontando una storia in cui gli hacker ispirano il pensiero critico e gli imprenditori open sourcesi confrontano con i sostenitori dei beni comuni.

Sébastien Broca è sociologo e docente di Scienze dell’informazione e della comunicazione all’Università Paris 8. Utopie du logiciel libre è stato ben accolto in Francia tanto dal mondo accademico che dai media.