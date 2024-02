Quest’anno gli investimenti in intelligenza artificiale generativa di messaggistica mobile a livello globale dovrebbe raggiungere gli 830 milioni di dollari, ma nei prossimi anni il dato è destinato a crescere in maniera esponenziale, soprattutto grazie ai servizi di comunicazione avanzata e le chatbot.

IA generativa per messaggi di testo mobile, il Report

L’intelligenza artificiale (IA) generativa viene impiegata in maniera crescente anche per produrre messaggi di testo da inviare con il proprio smartphone o altri device mobili.

Secondo un nuovo Report di Juniper Research, entro quest’anno le imprese investiranno in automazione e personalizzazione dei contenuti di testo circa 830 milioni di dollari a livello mondiale.

Entro il 2028 la spesa in soluzioni di IA generativa per messaggi di testo di rete mobile è stimata raggiungere gli 11 miliardi di dollari di valore, con un incremento del +1.250% in soli quattro anni.

I driver di questo segmento di mercato tecnologico saranno l’automazione della messaggistica, la personalizzazione dei messaggi, le azioni di marketing e le interazioni con i clienti, soprattutto tramite chatbot e Rich communications services (Rcs).

Il 40% della spesa in soluzioni Rcs

Questo tipo di IA è fondamentale per arricchire l’esperienza utente e per massimizzare le strategie omnichannel delle aziende.

Lo studio stima che entro i prossimi quattro anni gli investimenti in soluzioni Rcs rappresenteranno il 40% della spesa totale in IA generativa applicata alla messaggistica mobile, proprio per valorizzare i contenuti multimediali e unificare il campo della user experience.

Soluzioni tecnologiche che saranno integrate sempre più massicciamente nelle strategie di marketing delle aziende con l’obiettivo di accorciare i tempi di ritorno degli investimenti