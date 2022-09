Usain Bolt ospite d’eccezione di Allianz Direct a Milano

Continua la collaborazione tra Allianz Direct, la Compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz, e Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo e testimonial internazionale di Allianz Direct.

Usain Bolt è il protagonista delle campagne pubblicitarie di Allianz Direct da tre anni. Ha interpretato molti indimenticabili spot, da quello che lo vede patire la lentezza di guida della madre all’episodio in cui si gode la vacanza, perché la sua assicurazione sulla casa gli risolve ogni problema, agli ultimi spot nei quali racconta quanto sia semplice assicurarsi con Allianz Direct. Per approfondire le campagne di comunicazione di Allianz Direct.

Il campione olimpionico sarà a Milano domani, 22 settembre, ospite in mattinata di Radio Deejay nel famoso programma Deejay chiama Italia dei due noti conduttori Linus e Nicola Savino.

È proprio negli studi di Radio Deejay che i vincitori del concorso Allianz Direct, “Direct Like a Bolt”, incontreranno dal vivo Usain Bolt per ricevere la Direct Deejay bag contenente speciali premi.

Usain Bolt verrà quindi accolto in Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario, dove incontrerà i dipendenti di Allianz Direct nella splendida location di DAV Milano by Da Vittorio, firma forte di otto stelle Michelin nel mondo, che ha scelto proprio la Torre Allianz per il suo locale meneghino inaugurato lo scorso luglio.

Una giornata memorabile per i dipendenti della Compagnia, che potranno incontrare dal vivo la leggenda olimpionica, oro dei 100 e 200 metri a Pechino 2006, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, rivolgergli delle domande e scattare fotografie insieme.

Alessandra Valentini, CEO di Allianz Direct in Italia, sottolinea: “È un grande onore avere Usain Bolt con noi qui a Milano; conoscendolo di persona si possono comprendere i tratti distintivi del più grande campione dell’atletica, che detiene ancora i record del mondo sia dei 100 sia dei 200 metri. Lo contraddistinguono nel carattere la tenacia, il rispetto, lo spirito di sacrificio, la semplicità e la generosità. Siamo orgogliosi di avere Usain come testimonial del nostro brand”.

Scatto, dinamismo, velocità di reazione, primato, non sono gli unici valori che Allianz Direct ha in comune con il velocista giamaicano. Insieme condividono anche l’impegno nel promuovere lo sport come un diritto che deve essere alla portata di tutti, come dimostra l’operazione #Direct Promise dell’estate 2021. Per approfondire #Direct Promise