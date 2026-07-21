USA: Zymeworks acquisisce Theravance Biopharma, focus su YUPELRI per diversificare il portafoglio e accelerare la crescita

(Adnkronos) – Zymeworks Inc. ha formalizzato un accordo definitivo per l’acquisizione di Theravance Biopharma, Inc., operazione che integra nel portafoglio della società l’antagonista muscarinico a lunga durata d’azione (LAMA) nebulizzato YUPELRI (revefenacina), indicato per il trattamento di mantenimento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

L’acquisizione, valutata 17 dollari per azione, prevede una struttura finanziaria basata su una nota senza diritto di regresso da 350 milioni di dollari, garantita esclusivamente dalla quota di profitto di YUPELRI negli Stati Uniti e sottoscritta da OMERS Life Sciences. Zymeworks contribuirà con 219 milioni di dollari in contanti, integrati dal saldo di cassa netto di Theravance Biopharma, stimato in 360 milioni di dollari al momento della chiusura. L’operazione include inoltre l’acquisizione di asset diversificati, tra cui interessi su royalty, pagamenti di milestone, un portafoglio preclinico I&I e 2,5 miliardi di dollari in attributi fiscali irlandesi.

Kenneth Galbraith, Presidente e Amministratore Delegato di Zymeworks, ha dichiarato: L’acquisizione di Theravance Biopharma rappresenta l’esecuzione di successo di una delle principali priorità strategiche che abbiamo delineato all’inizio di quest’anno. Stiamo costruendo un’attività più diversificata e duratura combinando flussi di cassa guidati dai partner e ricerca e sviluppo innovativa, insieme in un approccio strategico integrato per costruire valore a lungo termine per gli azionisti. Alla chiusura, questa acquisizione espande e diversifica in modo significativo le future fonti di ricavo per il nostro portafoglio di prodotti in partnership, con un impatto previsto a breve termine sui ricavi da royalty commerciali. Questa transazione si allinea anche con la nostra missione di combinare l’accesso dei pazienti a breve termine con l’innovazione a lungo termine, sfruttando i flussi di cassa da farmaci consolidati per finanziare lo sviluppo di terapie di prossima generazione, supportando sia i pazienti che ricevono cure oggi sia coloro che attendono future scoperte. YUPELRI risponde a un bisogno critico per i circa 16 milioni di americani che vivono con la BPCO, e non vediamo l’ora di supportare l’accesso continuo a questa importante terapia con Viatris.

Rob Missere, Amministratore Delegato e Responsabile di Life Sciences di OMERS Life Sciences, ha affermato: Siamo lieti di collaborare con Zymeworks nell’esecuzione della sua strategia di integrare la crescita delle royalty, l’innovazione interna e le acquisizioni strategiche per massimizzare il valore a lungo termine. Per OMERS, il nostro finanziamento si allinea bene con il nostro mandato di fornire rendimenti costanti a lungo termine ai nostri oltre 665.000 membri.

Il modello operativo di Zymeworks mira a generare un’economia simile alle royalty attraverso l’acquisizione e la ristrutturazione attiva delle entità target. L’azienda prevede di completare la ristrutturazione organizzativa di Theravance Biopharma per allineare le risorse al focus commerciale su YUPELRI, riducendo le spese di ricerca e sviluppo e i costi generali. Zymeworks manterrà l’infrastruttura di promozione ospedaliera esistente.

YUPELRI ha generato vendite nette negli Stati Uniti pari a 266,6 milioni di dollari nel 2025, con una crescita del 12% rispetto al 2024, e 62,4 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026. Gli accordi con i produttori di versioni generiche fissano il lancio di tali prodotti all’aprile 2039. Theravance Biopharma resta idonea a ricevere ulteriori 125 milioni di dollari in milestone commerciali da Viatris, oltre a royalty e milestone al di fuori degli Stati Uniti. Ulteriori flussi di cassa sono attesi da TRELEGY ELLIPTA (100 milioni di dollari in milestone nel primo trimestre del 2027) e da VIBATIV (telavancina).

La transazione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni normative, con perfezionamento previsto nella seconda metà del 2026. Zymeworks prosegue contestualmente il programma di riacquisto di azioni ordinarie, autorizzato per un massimo di 125 milioni di dollari, avendo già riacquistato 1.437.073 azioni al 29 giugno 2026.

L’operazione vede il coinvolgimento di Kirkland & Ellis LLP, Matheson, TD Cowen e MTS Health Partners per Zymeworks, mentre Theravance Biopharma è assistita da Lazard, Evercore e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. OMERS Life Sciences si avvale della consulenza di Sidley Austin LLP, Maples and Calder (Ireland) LLP e Davies Ward Phillips & Vineberg LLP.

Fonte: AP News

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