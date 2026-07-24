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Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin

Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin

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Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin Adnkronos

(Adnkronos) – La polizia di Madison, nel Wisconsin (Stati Uniti), è al centro di un nuovo episodio controverso. Un agente, durante un tentativo di arresto, ha aperto il fuoco e ucciso un uomo di circa 30 anni armato di coltello. La vittima avrebbe forzato alcune auto della zona e, secondo le ricostruzioni, avrebbe opposto resistenza e accoltellato un poliziotto. Negli Usa si sono accese le proteste dopo la diffusione dei video filmati dai passanti che hanno assistito alla scena. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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