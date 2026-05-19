Negli Stati Uniti sempre più comunità stanno contestando la costruzione di nuovi data center, preoccupate per consumo energetico, uso dell’acqua, rumore, impatto sul territorio e aumento dei costi.

La corsa ai data center per l’intelligenza artificiale inizia a produrre effetti concreti anche sulle comunità locali. Lake Tahoe, località turistica e sciistica tra California e Nevada, dovrà trovare un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. La situazione riguarda circa 49 mila residenti californiani dell’area, serviti dall’azienda Liberty Utilities.

Liberty ottiene oggi circa il 75% dell’energia da NV Energy, società con sede in Nevada. L’accordo di fornitura per l’area di Lake Tahoe potrebbe però interrompersi nel 2027. Secondo quanto riportato da Fortune tra le ragioni indicate da Liberty nei documenti depositati presso i regolatori californiani c’è anche la crescita della domanda energetica generata dai nuovi data center in Nevada.

Il peso dei data center per l’AI rischia di colpire i cittadini

Il nord del Nevada sta diventando un’area sempre più importante per lo sviluppo di infrastrutture digitali. Secondo documenti di pianificazione di NV Energy citati da Fortune, una dozzina di progetti di data center potrebbe generare 5.900 megawatt di nuova domanda elettrica entro il 2033.

È una cifra enorme, che mostra quanto l’espansione dell’AI stia modificando il rapporto tra tecnologia, territorio ed energia. I data center richiedono grandi quantità di elettricità per alimentare server, sistemi di raffreddamento e infrastrutture di rete. La crescita dei modelli generativi e dei servizi AI rende questo fabbisogno ancora più elevato.

Amazon ha già stretto accordi con NV Energy per sostenere lo sviluppo di 700 megawatt di energia “low carbon” destinata alle attività dei propri data center nell’area di Reno, inclusi 100 megawatt di energia geotermica.

NV Energy respinge le accuse

NV Energy contesta però l’idea che i data center siano la causa principale della decisione di interrompere la fornitura a Liberty. La società sostiene che si tratti di una transizione pianificata da oltre dieci anni, iniziata dopo la vendita degli asset californiani a Liberty nel 2009.

Secondo NV Energy, gli accordi temporanei per continuare a fornire energia alla regione di Lake Tahoe erano destinati a durare finché Liberty non avesse trovato un proprio fornitore o una diversa via di accesso alla rete. La società ha inoltre assicurato che non ci sarà alcuno scenario in cui i clienti di Liberty resteranno senza servizio a causa della transizione.

Il nodo della scadenza 2027

Il problema resta però operativo. Liberty deve assicurarsi un nuovo fornitore entro maggio 2027. Una possibile soluzione potrebbe arrivare da Greenlink West, una nuova linea di trasmissione da 4,2 miliardi di dollari costruita da NV Energy, che permetterebbe a Liberty di accedere a una platea più ampia di fornitori.

Il punto è che il progetto dovrebbe diventare operativo proprio entro maggio 2027, quindi con tempi molto stretti rispetto alla necessità di garantire continuità energetica a Lake Tahoe.

Secondo alcuni osservatori locali, nel breve periodo un fornitore alternativo potrebbe essere trovato. Più complessa, invece, è la prospettiva di un accordo stabile nel lungo termine, soprattutto in un mercato dove utility, grandi aziende tech e data center competono per la stessa capacità elettrica.

I cittadini e l’opposizione ai data center

Il caso Lake Tahoe potrebbe essere ancora isolato, ma riflette un problema più ampio negli Stati Uniti. Sempre più comunità stanno contestando la costruzione di nuovi data center, preoccupate per consumo energetico, uso dell’acqua, rumore, impatto sul territorio e aumento dei costi.

Un sondaggio Gallup del marzo 2026 ha rilevato che sette americani su dieci si oppongono alla costruzione di data center AI nelle proprie comunità. Secondo il New York Times, l’opposizione ai data center è diventata una delle poche questioni realmente bipartisan a livello locale.

Le difficoltà non riguardano solo il consenso pubblico. Quasi metà dei progetti di data center subisce ritardi o moratorie, con i dirigenti del settore che indicano tra le cause principali vincoli energetici, carenza di manodopera e difficoltà autorizzative.

Data center AI: non solo crisi di energia, ma anche immobiliare

La crescita dei data center AI non mette sotto pressione solo le reti elettriche, ma anche il mercato immobiliare, la pianificazione urbana e la disponibilità di risorse locali.

Nel Nord della Virginia, come abbiamo raccontato in questo articolo qualche mese fa, i terreni destinati a nuove abitazioni vengono sempre più spesso acquistati dai grandi operatori tecnologici per costruire server farm, alimentando un conflitto diretto tra infrastrutture digitali e necessità abitative.

In un’area dove mancano già oltre 75mila case, la competizione per suolo, energia, manodopera e materiali rende sempre più difficile costruire nuove abitazioni, mentre le amministrazioni locali oscillano tra proteste dei residenti, timori ambientali e il gettito fiscale garantito dai data center.

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