La Cina ha espresso interesse a ospitare la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC) del 2027, un evento chiave organizzato ogni quattro anni dall’Itu, l’agenzia dell’Onu che definisce le politiche globali sulle radiocomunicazioni e quindi sullo spettro radio. Questa prospettiva solleva interrogativi sulla capacità degli Stati Uniti e della Ue di influenzare le decisioni critiche in un contesto potenzilamente dominato dalla Cina.

Importanza della WRC

La WRC, organizzata dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), si svolge ogni quattro anni per rivedere e aggiornare il Regolamento delle Radiocomunicazioni. Le decisioni prese in questa sede hanno un impatto significativo su vari settori, tra cui le comunicazioni satellitari, la gestione dello spettro e le tecnologie emergenti come il 5G e l’Internet delle Cose (IoT).

Quali conseguenze per una potenziale influenza cinese

Se la Cina dovesse ospitare la WRC-27, potrebbe esercitare una maggiore influenza sulle decisioni riguardanti:

Gestione dello spettro radio : assegnazione di nuove frequenze per il 6G e le comunicazioni satellitari, con il rischio di favorire le aziende cinesi rispetto ai competitor occidentali.

: assegnazione di nuove frequenze per il 6G e le comunicazioni satellitari, con il rischio di favorire le aziende cinesi rispetto ai competitor occidentali. Standard tecnologici : promozione di soluzioni proprietarie cinesi che potrebbero limitare la competitività delle aziende europee e statunitensi.

: promozione di soluzioni proprietarie cinesi che potrebbero limitare la competitività delle aziende europee e statunitensi. Cybersecurity e governance globale: maggiore controllo della Cina sulle infrastrutture digitali potrebbe porre interrogativi sulla sicurezza delle reti e sulla protezione dei dati.

Le implicazioni per l’Europa

L’Europa gioca un ruolo fondamentale nella regolamentazione dello spettro e nello sviluppo di nuove tecnologie satellitari. Tuttavia, un’eventuale WRC-27 in Cina potrebbe comportare diverse sfide:

Assegnazione delle frequenze per le comunicazioni satellitari : la Cina potrebbe spingere per regolamenti che favoriscano le proprie costellazioni satellitari (come Guowang , il suo equivalente di Starlink ) a discapito dei progetti europei come IRIS² .

: la Cina potrebbe spingere per regolamenti che favoriscano le proprie costellazioni satellitari (come , il suo equivalente di ) a discapito dei progetti europei come . Competizione per lo spazio orbitale : il posizionamento delle orbite satellitari è una risorsa limitata e la Cina potrebbe ottenere vantaggi strategici nelle future assegnazioni.

: il posizionamento delle orbite satellitari è una risorsa limitata e la Cina potrebbe ottenere vantaggi strategici nelle future assegnazioni. Indebolimento dell’influenza europea: l’UE rischia di avere meno voce in capitolo se la conferenza sarà dominata da un’agenda favorevole alla Cina.

Per evitare di essere marginalizzata, l’Europa dovrebbe rafforzare le proprie alleanze con gli Stati Uniti e altri partner internazionali, oltre a presentare una posizione unitaria e coordinata sulle questioni strategiche della WRC-27.

Necessità di una strategia proattiva degli Stati Uniti e dell’Europa

Per affrontare efficacemente questa situazione, Stati Uniti ed Europa devono adottare una strategia comune che includa:

Partecipazione attiva alle riunioni preparatorie della WRC per influenzare l’agenda e le decisioni.

alle riunioni preparatorie della WRC per influenzare l’agenda e le decisioni. Coordinamento tra Stati Uniti ed Europa per evitare divisioni che potrebbero favorire la Cina.

per evitare divisioni che potrebbero favorire la Cina. Investimenti in ricerca e sviluppo per garantire la competitività delle tecnologie occidentali nel mercato globale.

Conclusione

La possibilità che la Cina ospiti la WRC-27 rappresenta una sfida significativa per gli Stati Uniti e l’Europa. È fondamentale che i governi occidentali si preparino adeguatamente per garantire che gli interessi nazionali e internazionali siano protetti, e che le decisioni prese durante la conferenza riflettano un equilibrio tra le diverse nazioni.

Tabella riassuntiva: Implicazioni della Cina come possibile ospite della WRC-27

Aspetto Implicazioni Influenza sugli standard tecnologici La Cina potrebbe promuovere standard proprietari, riducendo l’adozione di soluzioni occidentali e limitando la competitività delle aziende europee e statunitensi. Gestione dello spettro radio Possibile assegnazione favorevole delle frequenze per 6G e satelliti alle aziende cinesi, svantaggiando competitor come SpaceX e i programmi europei. Sicurezza delle infrastrutture Maggiore diffusione delle tecnologie cinesi potrebbe creare rischi legati alla cybersecurity e alla governance dei dati a livello globale. Posizionamento geopolitico Rafforzamento della Cina nelle telecomunicazioni globali, riducendo il peso decisionale di Europa e Stati Uniti. Concorrenza nello spazio Maggior controllo cinese sulle assegnazioni orbitali e sulle frequenze potrebbe limitare lo sviluppo di costellazioni satellitari occidentali.

Per evitare un monopolio cinese sulle decisioni chiave del futuro delle telecomunicazioni, Stati Uniti ed Europa devono agire in modo coordinato e strategico già dalle fasi preparatorie della WRC-27.

