In versione app la chatbox più famosa del momento consentirà agli utenti di "ottenere informazioni precise senza passare al setaccio annunci o risultati multipli" e non conterrà pubblicità. Presto sarà disponibile in tutto il mondo.

ChatGPT, la celebre piattaforma sviluppata da OpenAI, è ora disponibile sull’App Store di Apple. La sua versione come app promette di offrire agli utenti “informazioni precise senza dover passare attraverso una serie di annunci o risultati multipli”, oltre a garantire un’esperienza senza pubblicità invadenti.

La società ha sottolineato questo aspetto in un comunicato, prendendo una piccola stoccata a Google, e ha anche promesso che sarà presto disponibile anche sui dispositivi Android. La nuova app offrirà inoltre consigli di cucina, suggerimenti per i viaggi e persino assistenza nella creazione di messaggi personalizzati e “sentiti”.

Just launched the ChatGPT iOS app! https://t.co/QC2Ec7Jshs

Now in the US, world soon. Android next. — Mira Murati (@miramurati) May 18, 2023

OpenAI: presto l’app sarà disponibile in tutto il mondo

Al momento, spiega OpenAI, ChatGPT è disponibile solo negli USA. “Nelle prossime settimane – spiega l’azienda in una nota – andrà anche in altri Paesi. Siamo impazienti di vedervi usare l’app. Ma mano che raccogliamo un riscontro, ci dedichiamo ad aggiungere funzioni e miglioramenti nella sicurezza. Con ChatGPT per iOS facciamo un altro passo nella nostra missione per trasformare una ricerca ad alto livello in strumenti che danno nuovi e potenti strumenti alle persone rendo gli stessi più accessibili a tutti”.

La versione iOS sarà seguita, dice OpenAI, dalla versione Android. “Siete i prossimi della lista – dice la nota di rilascio – ChatGPT sarà sui vostri dispositivi presto”.