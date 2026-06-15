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Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California

Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California

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Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California Adnkronos

(Adnkronos) – Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell’Aeronautica militare statunitense si è schiantato poco dopo il decollo dalla base di Edwards, a circa 160 chilometri a nord di Los Angeles. Lo ha reso noto la stessa Edwards Air Force Base attraverso un messaggio pubblicato sui social media. 

 

“Un B-52 Stratofortress dell’Air Force statunitense è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Edwards alle 11.20”, si legge nella nota. “Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente sul posto e la situazione è ancora in evoluzione”. Al momento non è chiaro se vi siano feriti o vittime nell’incidente. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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