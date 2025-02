USA, abrogata la tassa sul metano: vittoria per l’Industria di petrolio e gas

Negli Stati Uniti si avvicina un’altra vittoria per i produttori di petrolio e gas. Il Congresso ha votato a favore dell’abrogazione della tassa sul metano introdotta dall’amministrazione Biden, una misura che avrebbe generato miliardi di dollari e contribuito alla lotta contro il cambiamento climatico.

Tassa sul metano: Il Congresso USA dice “no”

È ufficiale: la tassa federale sul metano rilasciato dai produttori americani di petrolio e gas non entrerà mai in vigore. Il Congresso a maggioranza repubblicana ha votato, quasi all’unanimità, per cancellare una misura chiave dell’agenda climatica di Biden.

La normativa era stata concepita per mitigare l’impatto ambientale dell’industria fossile, imponendo una tassa sulle emissioni di metano, gas serra con effetto inquinante superiore alla CO₂, tra i principali responsabili del surriscaldamento globale. Oltre a limitare l’inquinamento, la misura voluta dall’ex Presidente USA avrebbe portato ingenti entrate economiche, stimate in miliardi di dollari […]

