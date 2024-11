Urso a Key4biz: “Lavorare in Ue per equo compenso TLC”

Analizziamo Donald Trump, 47esimo presidente degli Usa, con gli ‘occhi’ di Key4biz: ecco cosa pensa sulle 9 aree chiave del settore tecnologico.

E poi vi raccontiamo cosa è emerso dal Forum Tlc di Assotelecomunicazioni-Asstel.

Il ministro Urso ai microfoni di Key4biz: “Equo compenso per TLC da OTT? Non sarà ripresentata norma in Italia. Sì a partecipazione costi, ma a livello Ue”.

L’appello di Labriola (AD e DG di TIM) ai nostri microfoni, per risollevare e rilanciare il settore delle TLC, serve “un piano industriale europeo”.

Però, abbiamo registrato alta tensione fra Governo e sindacati. Impietosi i numeri della crisi della filiera, con una flessione del 35% del fatturato dal 2010 al 2023, in fumo 15 miliardi.

