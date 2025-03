Uno spazio orbitale per tutti, accordo Esa-Itu

Le nostre notizie del giorno sulla connettività spaziale e terrestre.

Accordo dell’Agenzia spaziale europea e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni per la gestione efficace e responsabile dello spettro delle radiofrequenze per i sistemi satellitari.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha risposto in Senato ad un’interrogazione del Pd su Starlink: ‘Avviate sperimentazioni in alcune ambasciate italiane. Nessun contratto’.

Open Fiber chiude il 2024 con Ebitda in crescita, perdite a 364 milioni anch’esse in aumento: ricavi +16% nel 2024. Piano da 10 miliardi di investimenti al 2034.

Leggi le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz