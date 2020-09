Uno Sguardo Raro, il 28 le premiazione del Festival alla Casa del Cinema di Roma

Cos’è Uno Sguardo Raro? Oltre ad essere un “modo diverso di vedere le cose”, da quest’anno è un progetto culturale composito, in bilico tra un Festival, un Laboratorio di sceneggiatura – Uno Sguardo Raro LAB – cui parteciperanno i ragazzi vincitori del concorso individuati proprio nei giorni scorsi e diretto a novembre prossimo da Dario Gorini, una piattaforma, Uno Sguardo Raro PLAY, on line su www.unosguardoraro.tv che ospita i film, un realtà di distribuzione cinematografica, Uno Sguardo Raro TOUR.

Il suo cuore resta tuttavia il Festival di Cinema internazionale Uno Sguardo Raro – The Rare Disease International Film Festival, primo e unico Festival sul tema delle malattie rare, in corso con varie iniziative dal 18 settembre, che chiuderà la sua V edizione 2020 con la Cerimonia di premiazione finale alla Casa del Cinema di Roma, con la Giuria presieduta da Gianmarco Tognazzi, il prossimo 28 settembre. Dedicato alle malattie rare, o meglio a come chi ne è affetto, i loro caregivers, le Associazioni di pazienti, le Case Farmaceutiche e gli Enti di ricerca e studio raccontano il mondo visto dalla prospettiva di chi ha una malattia rara o una fragilità, affrontate con positività e resilienza. Lo fanno attraverso corti, film, cartoni animati, documentari, spot, inviando opere video da tutto il mondo, opere bellissime, “ad alta densità emotiva” – come le descrivono le co-founder del Festival, Claudia Crisafio e Serena Bartezzati – tra le quali è sempre più difficile, anno dopo anno, operare una selezione.

Nel week end, i film finalisti per i Premi messi in palio dal Festival e per i Premi speciali saranno proiettati Domenica 27 Settembre nella Sala Kodak e nella Sala Volonté della Casa del Cinema di Roma in due possibili orari: dalle 14 alle 17 e dalle 17 alle 20. Sabato 26 settembre a Velletri, al Cinema Multiplex Augustus, sarà possibile assistere alla proiezione delle opere video vincitori dell’Edizione 2019 di Uno Sguardo Raro nonché 3 corti fuori concorso.

Per prenotare un posto in platea scrivere a: info@unosguardoraro.org