Lo stato del mercato audiovisivo tra fisico e digitale, in Italia e in Europa, raccontato dai protagonisti del settore, dalle Associazioni di categoria ai produttori, dai distributori ai registi. L'agenda dell'incontro.

In che modo si sta evolvendo il mercato dell’audiovisivo nazionale ed europeo sotto la spinta della trasformazione digitale? Il supporto fisico è definitivamente superato? L’unico futuro per l’Home Entertainment è solo l’offerta online? Quali sono le preferenze dei consumatori? A queste e molte altre domande risponderanno i partecipanti all’incontro che si terrà a Roma il prossimo 24 giugno dal titolo “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”, promosso da UNIVIDEO in collaborazione con Aires, Deg Europe – The Digital Entertainment Group Europe, GfK e Ivf – International Video Federation.

Digitale non significa accantonare il vecchio per far posto al nuovo, al contrario, il vantaggio di questa tecnologia sta nel poter sfruttare, indifferentemente, i vantaggi di qualsiasi supporto ai contenuti audiovisivi, sia fisico sia online, a seconda delle esigenze, delle preferenze e delle possibilità del consumatore.

Se il mercato tende a favorire ed allargare la personalizzazione dei consumi, valorizzando passioni ed emozioni degli utenti, il digitale è stato sicuramente il fattore abilitante questo processo di diversificazione ed ampliamento dell’offerta.

All’evento del 24 giugno a Roma, presso La Lanterna in via Tomacelli 157, parteciperanno rappresentanti di Associazioni di categoria, italiane ed europee, ma anche i professionisti del settore, come registi, produttori e distributori, di seguito il programma dell’incontro:

Introduce Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente di UNIVIDEO

Interventi di:

Stan McCoy, President Motion Picture Association EMEA

Fabrizio Marazzi, Lead Market Insights Gfk Italia

Mike Hird, Head of Communications and Marketing British Association for Screen Entertainment & Digital Entertainment Group Europe.

Moderatore Enrico Magrelli, Giornalista e critico cinematografico

Tavola rotonda

Pupi Avati, Regista, Sceneggiatore e Produttore cinematografico

Gianmaria Donà dalle Rose, Presidente Internation Video Federation

Fabrizio Loli, Senior Vice President Home Entertainment & Consumer Products, Warner Bros. Ent. Italia

Mauro Pezzali, Direttore Divisione Home Video Rai Cinema 01 Distribution

Davide Rossi, Direttore Generale AIRES

Giorgio Tacchia, Fondatore e CEO CHILI

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi all’indirizzo: eventi@supercom.it.