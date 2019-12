Al via da oggi una campagna di comunicazione finalizzata a rimarcare il ruolo centrale che l’home entertainment ha avuto ed ha tutt’oggi nelle famiglie italiane, promossa da Univideo, l’Associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e online (piattaforme video on demand) in collaborazione con Ied – Istituto Europeo di Design.

Qualunque persona, appassionata o meno di cinema, avrà sicuramente trascorso più di una serata, una domenica pomeriggio o un giorno di festa, con amici e parenti guardando un film, una serie tv, un evento live. Un momento di aggregazione e di socialità reale, replicabile in qualunque istante grazie a un DVD o un Blu-ray, sempre disponibile e in mostra dentro una libreria o una mensola fissa sulle pareti di casa nostra. Partendo proprio dal concetto di “wall”, è stato realizzato uno spot disponibile in due versioni, da 30 e 60 secondi, liberamente ispirato a un progetto di tesi degli studenti di Arti Visive IED Roma del 2018, con l’obiettivo di riportare alla mente e dritto al cuore i momenti più emozionali ed aggreganti, vissuti dalle persone, guardando un prodotto audiovisivo.

#TheWall è il muro di ognuno di noi, ricco di tante storie che ci appassionano ma soprattutto è lo spazio dove vivranno le storie future! Il bello di possedere un film in DVD, Blu-ray o 4K UHD è quello di poterlo vedere e rivedere… Di quali storie è fatto il tuo muro? mostraci la tua collezione a casa utilizzando l’hashtag #raccontacilatuastoria e vediamo fin dove arriva la tua passione!!! #univideo #ied #dvd #bluray #film #4k Pubblicato da UNIVIDEO su Martedì 3 dicembre 2019

Il progetto nel suo complesso è stato coordinato dall’agenzia Echo, mentre la realizzazione creativa è firmata dalla società di produzione Disparte Srl e ha visto il coinvolgimento di professionisti, docenti e studenti dello IED. La campagna di comunicazione andrà on-air al cinema in oltre 1500 schermi ed avrà una fortissima risonanza attraverso i principali social network, con la creazione di pagine dedicate e l’appoggio sui canali Fapav, sul sito di Mymovies e sugli strumenti in-store e on-line/social della catena QSR Old Wild West.

Il prodotto fisico rimane una certezza per gli italiani: il consumo è stato certamente influenzato negli ultimi anni dal moltiplicarsi delle opportunità di fruizione dei contenuti audiovisivi. DVD e Blu-ray rimangono però un desiderata per gli appassionati di cinema, e lo sono ancor di più in occasioni di festività come il Natale. Un regalo apprezzato e ricercato grazie anche ad un packaging sempre più attrattivo, alle edizioni speciali, ai cofanetti dedicati ai collezionisti, all’alta definizione, a contenuti extra che rendono il prodotto unico e quindi personale. La campagna nasce da questo assunto ed è per questo che lancia un social engagement in cui invita tutti gli italiani ad essere protagonisti del proprio muro del cinema, scattando foto o facendo selfie davanti ai loro film preferiti. Un muro di storie, avventure che se fossero reali necessiterebbero più di una vita per viverle tutte. Invece sono a disposizione ogni volta, e con chi si desidera condividerle.

“Io ho il mio wall e tu?“.