Università e PA insieme per la sfida dell’AI: firmato il protocollo d’intesa tra AgID e CRUI

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) rinnovano il Protocollo d’Intesa che consolida una collaborazione istituzionale avviata negli anni scorsi e oggi resa ancora più strategica dall’accelerazione dell’AI e dalla complessità della trasformazione digitale. L’obiettivo è mettere a sistema patrimoni informativi e competenze per rafforzare la cultura digitale e sostenere l’evoluzione tecnologica del Paese.

Il rinnovo punta a una cooperazione più strutturata tra Pubblica Amministrazione e sistema universitario, con un focus chiaro su innovazione, formazione avanzata e ricerca applicata.

“Il rinnovo del protocollo d’intesa con la CRUI rappresenta un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e il mondo universitario, con l’obiettivo comune di sostenere la crescita tecnologica del Paese”, dichiara il Direttore Generale di AgID, Mario Nobile. Le università e la comunità scientifica, sottolinea, svolgono un ruolo decisivo nello sviluppo di nuove competenze e nella capacità dell’Italia di affrontare le sfide tecnologiche globali. In un contesto in cui AI e competenze digitali sono leve di competitività, l’accordo conferma l’impegno a lavorare in modo coordinato.

Sulla stessa linea la presidente della CRUI, Laura Ramaciotti, che definisce l’università “una pubblica amministrazione sui generis”, al tempo stesso fucina di innovazione e laboratorio di sperimentazione, grazie alla presenza di comunità eterogenee per età, professionalità e background. Il rinnovo dell’intesa, spiega, conferma la volontà del sistema universitario di essere avanguardia attiva della trasformazione digitale, mettendo a fattor comune competenze e infrastrutture per affrontare con responsabilità le sfide poste dall’AI.

L’obiettivo è sostenere gli Atenei nella costruzione di ecosistemi formativi e tecnologici avanzati, capaci di generare innovazione, cultura digitale e opportunità concrete per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, producendo al contempo best practice replicabili nei territori e nelle altre amministrazioni.

Accordo AgID e CRUI: le 3 direttrici

Sul piano operativo, la collaborazione si articolerà lungo tre direttrici principali.

La prima riguarda il contributo congiunto alla definizione di linee guida per l’adozione, lo sviluppo e il procurement di sistemi di AI nella Pubblica Amministrazione, con l’intento di favorirne un recepimento coerente anche all’interno delle università.

La seconda prevede una rilevazione nazionale sul livello di utilizzo dell’AI negli Atenei italiani, per fotografare lo stato dell’arte e promuovere la condivisione delle migliori pratiche, sia nel sistema universitario sia verso l’esterno.

La terza direttrice è dedicata alla progettazione ed erogazione di percorsi formativi rivolti ai cittadini, focalizzati sull’alfabetizzazione di base sull’AI, sfruttando la capillarità territoriale delle università e la capacità di coordinamento della CRUI.

L’intesa si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento delle competenze digitali e di consolidamento di un approccio sistemico alla governance dell’AI, in cui università e amministrazioni centrali sono chiamate a collaborare non solo nella definizione di regole e standard, ma anche nella costruzione di modelli organizzativi e culturali in grado di accompagnare in modo sostenibile l’innovazione.

