Università, Dall’Agata (Scuola Galileiana): “MeMo riesce a convincere gli studenti che non si iscriverebbero”

(Adnkronos) – “Riusciamo ad accompagnare e a convincere e a far capire ai ragazzi quali sono le opportunità che una formazione universitaria può dare”. Lo ha detto Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, parlando del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, il programma di orientamento rivolto a studenti e studentesse con genitori non laureati.

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