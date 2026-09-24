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Università, Crespi (SSAS Sapienza) : ”Attraverso MeMo possibile rimettere in moto l’ascensore sociale”

Università, Crespi (SSAS Sapienza) : ”Attraverso MeMo possibile rimettere in moto l’ascensore sociale”

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Università, Crespi (SSAS Sapienza) : ”Attraverso MeMo possibile rimettere in moto l’ascensore sociale” Adnkronos

(Adnkronos) – ”Attraverso MeMo è possibile rimettere in moto l’ascensore sociale e far rimanere in Italia i nostri migliori talenti”. È l’auspicio di Mattia Crespi, direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma, intervenendo sul futuro del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla rete Merita, espresso durante il convegno per la giornata conclusiva di Merita. ”Ritengo assolutamente fondamentale che dopo questa prima fase si possa consolidare e ulteriormente sviluppare in maniera tale che questa rete di scuole possa effettivamente incidere nella realtà nazionale”, aggiunge Crespi. 

economia

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Redazione Key4biz

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