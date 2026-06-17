Università cinesi, maxi-riordino per l’AI nei robot: cancellate 12.000 lauree, introdotti 10.200 nuovi corsi

I programmi nuovi sono collegati agli obiettivi economici di Pechino e alla spinta verso le industrie tecnologiche considerate strategiche come l’embodied intelligence, cioè l’intelligenza incorporata in sistemi fisici come robot.

Negli ultimi anni la Cina ha svolto una revisione molto ampia dell’università cinese: oltre il 30% dei programmi di formazione del Paese ha subito modifiche.

Tra il 2021 e il 2025 le università cinesi hanno revocato o sospeso 12.200 corsi di laurea triennale. Nello stesso periodo sono stati introdotti 10.200 nuovi programmi.

I tagli, riportati dal ministero dell’Istruzione citati da Xinhua e ripresi dal South China Morning Post, si sono concentrati soprattutto su arti, discipline umanistiche, lingue straniere e management. Sono ambiti sempre più considerati saturi o poco allineati alle nuove esigenze del mercato cinese, dove la disoccupazione giovanile supera il 16% e l’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente domanda di competenze e profili professionali.

Più AI e tecnologie per l’economia reale

Molti programmi sono collegati agli obiettivi economici di Pechino e alla spinta verso le industrie tecnologiche considerate strategiche.

Un esempio riguarda l’embodied intelligence, cioè l’intelligenza incorporata in sistemi fisici come robot, macchine intelligenti e dispositivi autonomi. Nove università cinesi hanno introdotto nuovi percorsi in questo settore, in linea con la strategia nazionale per accelerare l’integrazione dell’AI di nuova generazione nell’economia reale.

L’università deve formare competenze spendibili nei settori su cui la Cina vuole costruire la propria competitività futura. Non solo AI in senso generale, ma anche robotica, automazione, manifattura avanzata, sistemi intelligenti e applicazioni industriali.

La Cina punta sulla robotica

La Cina vuole accelerare sulla robotica AI e trasformarla in una nuova industria nazionale, non solo in un settore di ricerca. Lo dimostra che recentemente il Governo ha annunciato la carta d’identità digitale per i robot umanoidi.

La tracciabilità degli umanoidi serve quindi anche a preparare il terreno a una produzione su larga scala, più controllata e più facilmente esportabile. Pechino punta a governare la filiera prima che il mercato esploda, definendo standard, responsabilità e regole operative mentre l’AI entra sempre più dentro macchine capaci di muoversi, interagire e lavorare negli spazi umani.

Università come leva della competizione tecnologica

La Cina sta usando l’università come leva di politica industriale. Tagliare corsi giudicati obsoleti e aprirne di nuovi nei settori dell’AI significa provare a orientare il capitale umano verso le industrie su cui si giocherà la prossima fase della competizione globale.

Il rischio, però, è che la riorganizzazione sia letta solo in chiave produttiva. Arti, discipline umanistiche, lingue e management vengono penalizzati perché ritenuti saturi o meno spendibili. Ma l’equilibrio tra competenze tecniche e formazione generale resta un tema aperto, anche per un Paese che punta tutto sulla leadership tecnologica.

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