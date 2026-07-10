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Università: Bernini (Mur), ‘Laurea honoris causa a Del Vecchio premia la generosità’

Università: Bernini (Mur), ‘Laurea honoris causa a Del Vecchio premia la generosità’

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Università: Bernini (Mur), ‘Laurea honoris causa a Del Vecchio premia la generosità’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Ciò che apprezzo e che definisce il senso di questa laurea è la visione di futuro di un giovane imprenditore che non guarda alla sua idea di impresa e di Paese in modo egoistico, ma che include, condivide e considera il proprio privilegio come un punto di partenza”. È il commento del ministro all’Università e alla Ricerca, Annamaria Bernini, presente al conferimento della Laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio, presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone a Roma. 

economia

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Redazione Key4biz

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