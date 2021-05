Presentazione del disegno di legge per istituire UNIRE - la piattaforma unica di interconnessione per le scuole italiane. Tra i relatori: Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, Guido Scorza, Componente Garante Privacy, e la senatrice Maria Laura Mantovani, che promuove l'iniziativa. Scopri come seguire il convegno online.

Con questo convegno online, che avrà come ospiti esperti di caratura nazionale ed europea, si entrerà nel merito della proposta di istituzione della piattaforma unica di interconnessione per le scuole italiane – UNIRE (leggi l’articolo di approfondimento).

“UNIRE: il futuro delle giovani generazioni si forma in rete. Una piattaforma unica di interconnessione necessaria per la missione della scuola“, è il titolo del webinar con l’obiettivo di “agganciarci un presente che deve iniziare a funzionare meglio! UNIRE è la proposta di una rete necessaria per garantire l’acquisizione di conoscenze fondamentali per il futuro dei bambini e dei ragazzi, per la loro sicurezza, per la loro autonomia”, spiega Maria Laura Mantovani (M5S), la senatrice che promuove il convegno. “Abbiamo tutti sotto gli occhi”, continua, “quanto le tecnologie abbiano pervaso il mondo della scuola, come d’altra parte ormai tutti gli ambiti della società. Le tecnologie digitali possono essere fondamentali, se padroneggiate e utilizzate con elevata competenza”.

“In questo senso”, spiega la senatrice, “il primo passo necessario è la realizzazione di una rete nazionale che interconnetta tutte le scuole e una piattaforma di cloud computing che possa essere la base per ospitare tutti i dati e i sistemi applicativi utilizzati degli istituti, come ad esempio i sistemi per la didattica digitale integrata o i registri elettronici”. “La protezione dei dati delle studentesse e degli studenti”, conclude Maria Laura Mantovani “deve essere una priorità e questa rete potrà garantirla. Si tratta di una ‘mission’ precisa di cui il Parlamento ha espressamente investito il Governo nella relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

PROGRAMMA

Ore 15.30

Saluti istituzionali: Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione

Breve introduzione al tema della senatrice Maria Laura Mantovani

Modera Valentina Santarpia, giornalista de Il Corriere della Sera

Ore 15.50

Paola Pisano, già ministro dell’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione: UNIRE: valore innovativo per il futuro delle giovani generazioni

Ore 16.05

Prof. Giuseppe Attardi, Università di Pisa: Non solo streaming: piattaforma unica cloud per l’insegnamento

Ore 16.20

Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali: La privacy a scuola, una priorità per una società democraticamente sostenibile

Ore 16.35

Massimo Carboni, GARR: Servizi di interconnessione per le scuole

Ore 16.50

Giuseppe Virgone, amministratore unico di PagoPA): L’esperienza di una società pubblica che porta competenze di mercato e favorisce la virtuosa interazione pubblico-privato nella transizione digitale del Paese

Ore 17.05

Marco Berlinguer, ricercatore presso Università Autonoma di Barcellona e docente all’Escuela superior de cine y audiovisual: Alla ricerca di una nuova governance europea dei sistemi IT (l‘orario di questo intervento potrebbe subire una modifica)

Ore 17.20

DOMANDE E RISPOSTE

Ore 17.40

Tavola rotonda coordinata da Luigi Garofalo, giornalista di Key4Biz

Con:

Flavia Marzano, Eutopian

Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi

Enzo Valente, già direttore GARR

Salvatore Giuliano, preside Istituto Maiorana Brindisi

Concetta Senese, già preside Liceo Scientifico Ceccano

Cristina Costarelli, preside del Liceo scientifico Newton di Roma

Ore 18.20

Conclusioni Maria Laura Mantovani

Ore 18.30 termine

Come seguire il convegno online

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su:

piattaforma Zoom (link pubblico: https://us02web.zoom.us/j/82390262342?pwd=cWNaTTVFempMajFZU3VQOWFydjRSQT09)