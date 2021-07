Dichiarazione comune dei Paesi dell’Unione per lo sviluppo di un’infrastruttura di comunicazione quantistica sostenibile, affidabile e sicura, per rafforzare le capacità europee in materia di tecnologie quantum, di soluzioni per la cibersicurezza e per migliorare la competitività industriale.

I Paesi dell’Unione europea hanno annunciato un piano comune per rafforzare la comunicazione quantistica e, la cybersecurity e la competitività industriale. Un piano che vede i singoli Governi collaborare assieme alla Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea per dare vita alla piattaforma EuroQCI.

Si tratta dell’Euro Quantum communication infrastructure, l’EuroQCI, infrastruttura di comunicazione quantistica ad elevate prestazioni considerata essenziale per soddisfare le nuove esigenze di cybersicurezza degli Stati dell’Unione e per favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale ed energetica, che vede coinvolte in primo luogo imprese e industria.

L’iniziativa europea per l’infrastruttura di comunicazione quantistica o EuroQCI, “rappresenta un solido trampolino per il nostro obiettivo di fare dell’Europa un attore di primo piano nelle comunicazioni quantistiche. Esorto dunque tutti gli Stati membri ad essere ambiziosi nelle loro attività, giacché delle reti nazionali forti costituiranno la base dell’infrastruttura europea di comunicazione quantistica”, ha commentato in una nota stampa Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha invece sottolineato che “la cibersicurezza è più che mai una componente fondamentale della nostra sovranità digitale”, aggiungendo che “l’iniziativa EuroQCI è una componente fondamentale della nostra futura iniziativa per la connettività sicura”, perché “consentirà a tutti i cittadini europei di avere accesso a servizi di comunicazione protetti e affidabili”.

L’iniziativa EuroQCI garantirà inoltre un sistema di approvvigionamento di servizi di connettività affidabili ed efficaci, caratterizzati da costi sostenibili e un livello elevato di sicurezza.

La nuova infrastruttura servirà a salvaguardare i dati sensibili e le infrastrutture critiche, integrando sistemi quantistici nelle infrastrutture di comunicazione esistenti, fornendo un ulteriore livello di sicurezza basato su tali tecnologie (Quantum Technologies Flagship).

