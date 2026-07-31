UniCredit, Accenture e IBM insieme per la piattaforma bancaria europea di nuova generazione

UniCredit, Accenture e IBM hanno annunciato una collaborazione strategica di lungo periodo per costruire la piattaforma bancaria di nuova generazione del gruppo.

L’accordo riguarda i tredici mercati europei in cui opera UniCredit e punta a definire un nuovo modello operativo tecnologico, capace di unire la resilienza dei sistemi mission-critical con la flessibilità delle piattaforme digitali, del cloud, dei dati e dell’intelligenza artificiale.

Un nuovo modello operativo per la banca

Le tre aziende lavoreranno alla progettazione di un’infrastruttura che consenta a UniCredit di avere un maggiore controllo sull’evoluzione delle proprie tecnologie e di accelerare l’innovazione nei diversi mercati europei.

Il programma sarà pluriennale e interesserà sia i sistemi core sia il modello operativo della banca, con l’obiettivo di rendere più rapida l’adozione di nuove soluzioni e di scalare le capacità di AI all’interno del gruppo.

Accenture acquisisce la maggioranza della joint venture

Nell’ambito dell’operazione, Accenture acquisirà da IBM la quota di maggioranza della joint venture che attualmente gestisce una parte significativa dell’infrastruttura tecnologica di UniCredit.

IBM continuerà invece a fornire al gruppo piattaforme tecnologiche modernizzate, tra cui IBM Z, oltre a software e servizi di consulenza.

“La tecnologia è un fattore strategico abilitante per la crescita e la trasformazione di UniCredit”, ha dichiarato Ali Khan, Group Digital & Information Officer del gruppo. La nuova piattaforma dovrà combinare “la resilienza che i clienti si aspettano” con l’agilità necessaria per innovare più rapidamente e adottare l’AI in modo responsabile.

Cloud, dati e AI al centro della trasformazione

Secondo Mauro Macchi, CEO di Accenture EMEA, la partnership punta a creare un modello di trasformazione replicabile nei diversi mercati europei, accelerando l’adozione di cloud, dati e intelligenza artificiale. IBM contribuirà invece con infrastrutture, software e competenze di consulenza, in linea con la strategia di UniCredit sul cloud ibrido e sull’AI.

Il completamento dell’operazione resta subordinato alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni regolamentari e le procedure di informazione e consultazione previste.

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